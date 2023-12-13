Erdemoğlu Holding SASA pay satışı işlemini tamamladı

KAP’a gönderilen durum güncellemesi açıklamasında “satış fiyatı pay başına 43,10 TL belirlenmiş olup, işlemden elde edilen brüt hasılat yaklaşık 5.818.500.000 TL’ye tekabül etmektedir” dendi. Daha önce yapılan açıklamada da belirtildiği üzere, Erdemoğlu'nun SASA'daki hakim pay sahibi pozisyonunu koruma ve bununla ilgili etkin risk yönetimi amacıyla, satış işleminin tek uluslararası koordinatörü olan JP Morgan ile eşzamanlı olarak bir türev işlem de gerçekleştirildi.

Türev işleme ilişkin riskin yönetilmesi amacıyla, tek uluslararası koordinatör JP Morgan, Erdemoğlu’ndan, satış fiyatı olan 43,10 TL’den 32.700.000 adet SASA payı satın aldı. KAP’a gönderilen açıklamaya göre, “türev işlem Erdemoğlu’nun SASA’daki pozisyonunun, Pay Alım ve Satımı’na ve İşlem’e konu toplam pay sayısına eşit sayıda payı” kapsıyor.

“Erdemoğlu’nun SASA’ya olan bağlılığı devam edecek”

KAP’a yapılan güncelleme açıklamasına göre, satış işleminin kapanış tarihi itibariyle, Erdemoğlu’nun SASA’da doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliği oranı yüzde 75,94 olacak. Açıklamada, “Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte olup, SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürmektedir” denildi, “Erdemoğlu’nun SASA’ya olan bağlılığı ve desteği devam edecektir” vurgusu yapıldı.

İşlemin takası 15.12.2023 tarihinde borsa dışında gerçekleşecek. Satış işlemine ilişkin önemli gelişmeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacak.

Quanta Finansal Danışmanlık’ın genel danışmanlığını üstlendiği işlemin hukuk danışmanı olarak Türk hukuku için Göksu-Safi-Işık Hukuk Ortaklığı ve İngiliz hukuku için ise White&Case LLP görevlendirildi.