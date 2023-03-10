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Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik'ten temettü kararı

Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik, “yatırım döneminde olmaları nedeniyle, sağlıklı nakit akışının devam etmesi” amacıyla temettü dağıtmama kararı aldı.

Haber Merkezi
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Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları ile İsdemir'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalarda yatırım döneminde olmaları nedeniyle sağlıklı nakit akışının devam etmesi için nakit kâr payı dağıtılmamasına karar verildiği ifade edildi.

Genel kurul onayına sunulacak

2022 yılı dağıtılmayan net kârların olağanüstü yedek olarak ayrılması, 31 Mart'ta yapılacak Genel Kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulacak.

Ereğli ayrıca yeni hisse geri alım programını duyurdu ve “Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla 14 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı'nın iptal edilerek şirketimizin kendi paylarını geri almasını teminen “Pay Geri Alım Programı”nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun 1.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 31 Mart tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

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