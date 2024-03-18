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Fitch Ratings'ten Halkbank'ın (HALKB) kredi notuna artırım

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank'ın kredi notunu yukarı yönlü revize etti.

Haber Merkezi
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Halkbank (HALKB), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde Fitch Ratings'in kararını açıkladı.

Açıklamada, Fitch Ratings 15 Mart tarihinde bankanın 'Uzun Vadeli Yerel Para Notu'nu B'den B+'ya yukarı yönlü revize ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu bilgi verildi: "İlgili kuruluş, Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu 'B-', Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu 'B', Kısa Vadeli Yerel Para Notunu 'B', Finansal Kapasite Notunu 'b-' olarak teyit etmiştir. İlgili notların görünümlerinde bir değişiklik yapılmamıştır."