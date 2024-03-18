Fitch Ratings'ten Halkbank'ın (HALKB) kredi notuna artırım
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank'ın kredi notunu yukarı yönlü revize etti.
Halkbank (HALKB), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde Fitch Ratings'in kararını açıkladı.
Açıklamada, Fitch Ratings 15 Mart tarihinde bankanın 'Uzun Vadeli Yerel Para Notu'nu B'den B+'ya yukarı yönlü revize ettiği kaydedildi.
Açıklamada şu bilgi verildi: "İlgili kuruluş, Bankamızın Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu 'B-', Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu 'B', Kısa Vadeli Yerel Para Notunu 'B', Finansal Kapasite Notunu 'b-' olarak teyit etmiştir. İlgili notların görünümlerinde bir değişiklik yapılmamıştır."