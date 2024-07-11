Forte Teknoloji 11 Aralık'ta temettü ödeyecek; Meka Beton kar payı dağıtmayacak
Forte Teknoloji (FORTE) ve Meka Beton Santralleri (MEKAG), temettülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Forte 11 Aralık'ta temettü dağıtacağını belirtirken, Meka Beton bu yıl kar payı dağıtmama kararı aldı.
Forte Teknoloji ve Meka Beton Santralleri, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdikleri açıklamalarda temettü kararlarına ilişkin bilgi verdi.
Forte Teknoloji temettü tutarı ve tarihi
Forte Teknoloji’nin açıklamasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun MKK talebi doğrultusunda temettü tutarında düzeltme yapıldığı ifade edildi. Buna göre şirket 11 Aralık'ta hisse başına net 10 kuruş temettü ödeyecek.
Meka Beton Santralleri temettü ödeyecek mi?
Meka Beton Santralleri (MEKAG) de 120 milyon 946 bin lira net kârlarının bulunduğunu belirtirken, temettü ödenmeyeceği kaydedildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi: İirketimizin karlılık seviyesini ve sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla TFRS ve VUK standartları çerçevesinde hazırlanan 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızda oluşan karın dağıtılmamasına ilişkin öneri Genel Kurul’ca oy birliğiyle kabul edilmiştir."