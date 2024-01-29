Geçen hafta en fazla borsa kazandırdı

Merkez Bankası’nın faizi 250 baz puan artırarak yüzde 45’e çıkardığı haftanın en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Buna göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,37 kazançla 8.346,28 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.915,48, en yüksek 8.347,58 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,37 kazançla 7.966,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,72 artışla 11.103,04 puan, Mali Endeksi yüzde 2,71 yükselişle 8.956,19 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,46 artışla 12.592,02 puan oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,10 kayıpla 1.967 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,14 kayıpla 13.220 liraya geriledi. Geçen haftanın kazandıran bir diğer yatırım aracı ise dolar oldu. Buna göre doların fiyatı yüzde 0,39 artışla 30,3100 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,33 yükselişle 32,9860 lira oldu.

Geçen hafta 38,3110 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,97 artarak 38,6820 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,14 kazançla 35,2400 liradan alıcı buldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,30 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.