İlk yarıda kârını %150 artıran Astor Enerji'de odak büyüme

Birol BOZKURT

18 Ocak 2023 tarihinde halka arz edilen Astor Enerji, 2023 ilk yarı döneminde 1,6 milyar TL kâr açıkladı. 2023 ilk yarıyıl bilançosu 2022 yıl sonuna göre yüzde 56 oranında artarak 10 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2022 yılı Haziran dönemine göre hasılatını yüzde 68 oranında artırarak 4,7 Milyar TL’ye taşıdı. Yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 33’üne ulaşan Şirket, Haziran 2022 dönemine göre 2023 Haziran itibariyle net dönem kârını yüzde 150 oranında artırarak 1,6 Milyar TL’ye ulaştırmayı başardı. Halka arz öncesi piyasa değeri 750 milyon dolar olan şirketin şu anda piyasa değeri 4 milyar dolar seviyesine geldi.

Şirket ürettiği ürünlerin yüzde 33’ünü ihraç ediyor

Düzenlediği basın toplantısında şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, yeni yatırımlarla büyümeye odaklandıklarını söyledi. Şirketin borsaya açıldıktan sonra bilinirliğinin arttığını ifade eden Geçgel, “Avrupa ülkelerinden yeni siparişler almaya başladık. Yeni pazarlarda büyümeye devam ediyoruz. Yapacağımız 100 milyon dolarlık yatırımla hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyümeye devam edeceğiz” dedi.

40 yıl önce İstanbul’da kurulan ve Geçgel Ailesi tarafından 2005 yılında satın alınan şirket, 2014'ten bu yana Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde birbiri ile entegre iki ayrı fabrikada faaliyetine devam ediyor. Şirket’in ürettiği transformatör ve anahtarlama ürünleri; elektrik üretim işletmelerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde, demir-çelik, çimento, cam, kâğıt gibi tüm endüstriyel üretim tesislerinde, hastaneler, alışveriş merkezleri ve okullar gibi kamu ve özel teşebbüslere ait tesisler başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Şirket ürettiği ürünlerin yüzde 33’ünü ihraç ediyor. Yeni ekonomi yönetiminden teşvikleri devreye almasını beklediklerini ifade eden Feridun Geçgel, “Hem ihracata hem de istihdam sağlayan bir firmayız, verilecek yeni teşvikler sanayinin gelişmesine de önemli katkı sağlayacaktır. Biz şirket olarak döviz pozisyonumuz güçlü bu yönümüzle kur riskini yönetebiliyoruz” dedi.

Yurtiçi ve yurtdışına 100 milyon dolarlık yatırım

Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, “90’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızın yüzde 53’ünü AB ülkelerine yapıyoruz. Bu yıl 320 milyon dolarlık sipariş aldık. Yılı 640 milyon dolarlık siparişle kapatmayı hedefliyoruz. Borsaya açılmak şirketimiz için kurumsallaşma ve bilinirliğimizin artmasına önemli katkılar verdi. Örneğin daha önce daha küçük çaplı siparişler aldığımız İspanya’dan yüklü siparişler almaya başladık. İngiltere pazarında da büyümeyi hedefliyoruz. Sadece Avrupa değil Orta Doğu ve Afrika pazarında da aktifiz. Daha önce açıkladığımız 100 milyon dolarlık bir yatırım kararımız var. Bürokratik süreçleri biter bitmez yatırıma başlayacağız. Makinelerin siparişleri de verildi. Bu yatırımla hem ihracat tarafında hem yurtiçinde büyümeyi hedefliyoruz. Bir tane hedefimiz var o da sürekli büyümek” diye konuştu.