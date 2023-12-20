İnfo Yatırım araştırması: 2024'te borsada kazandırabilecek altı sektör

İnfo Yatırım 2024 Finans Araştırma Raporu’nu açıkladı. Rapora göre yerel seçime kadar dolar kurunun 32 TL, enflasyonun yüzde 64,8 seviyesinde olması öngörülüyor.

Aralık 2024’te enflasyonun yüzde 39,2’ye düşmesi beklenirken dolar/TL’nin 40,90 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

2024'te kazandırması beklenen sektörler

2023’te en çok kazandıran sektörün sigortacılık olduğu belirtilen rapora göre yeni yılda borsada yatırımcısını sevindirebilecek sektörlerin ise bankacılık, sigortacılık, ulaştırma, taş toprak, gıda perakende ve giyim perakende olacağı düşünülüyor.

Bu yıl en çok ne kazandırdı?

Raporda, Borsa İstanbul’da 2023 yılında en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler ve 2024 beklentileri de açıklandı.

2023’te borsada yatırımcısını en çok sevindiren sektör 14 Aralık itibariyle %145,39 ile Sigortacılık olurken, KOBİ Sanayi %125,47, Spor Hisseleri %118,89, Taş ve Toprak ise %107,05 ile yüzde yüzün üzerinde getiri sağladı.

Rapora göre yerel seçimlerin etkilerinin genel seçim kadar fazla olmayacağı düşünülüyor. Reel getirideki pozitiflik beklentisi ve risksiz getirilerin enflasyona yaklaşması ile hisse ve sektörler ön plana çıkacak.