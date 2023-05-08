Kardemir hisse geri alım programı başlattı

Kardemir, iki yıllık sürede azami 750 milyon liralık hisse geri alım programı başlattı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulu tarafından, şirketin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle yatırımcıların korunması amacıyla geri alım programı başlatılmasına karar verildiği belirtti.

Ayrılan kaynak azami 750 milyon lira

Açıklamada, 34 milyon 200 bin TL nominal değerli paya kadar geri alım yapılacağına, geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 750 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildiği dile getirildi.

Geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk olağan genel kurul toplantı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacağı belirtilen açıklamada, "Geri alım programı kapsamındaki işlemlerin karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.