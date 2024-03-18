Mia Teknoloji'den (MIATK) savunma sanayii hamlesi

Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada yeni Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, savunma sanayii alanında teknolojiler geliştirilmesi planladığı belirtilerek yapılması planlanan yatırımlardan bahsedildi.

Açıklamada şöyle dendi: "'İnsansız bulut altı hava araçları yardımıyla multi-spektral görüntüler ile yapay zeka destekli analiz yöntemleri geliştirmek'; 'elde edilen analizlere yönelik mayın teşhis ve tespit yöntemleri konusunda sonuçlar üretmek' konularında yatırım faaliyetleri yürütmek ve Ar-Ge kabiliyetleri geliştirmek amaçlı çalışmalar yürütülmesi adına Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır."