New York borsası Fed tutanakları öncesi yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artarak 4.001,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 artışla 11.517,20 puana yükseldi.

Fed'in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağına dair endişelerle dün 2023'ün en kötü performansını kaydeden endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.

Enflasyonun bu yıl düşürülmesi gerekiyor

Enflasyon endişeleri ve para politikalarına yönelik belirsizlikler sürerken analistler, bugün açıklanacak Fed tutanaklarıyla gelecek dönem politikalara ilişkin belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesinin beklendiğini belirtti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun bu yıl düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

ABD ekonomisinin düşünülenden daha güçlü olduğuna işaret eden Bullard, şu anda finansal stres görmediklerini aktardı. Bullard, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını yüzde 5'in üzerine çıkarması gerektiğini ifade etti.