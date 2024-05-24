New York borsası yükselişle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 5.281,45 puana ve Nasdaq endeksi, yüzde 0,3 kazançla 16.786,79 puana çıktı.

Dün kalıcı enflasyon işaretleriyle düşüşlerin görüldüğü pay piyasalarında, haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi. Analistler, artan fiyat baskılarına işaret eden ekonomik verilerin bu yıl faiz indirimi beklentilerini azalttığına işaret etti.

Tahminlerden güçlü gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin mevcut faiz ortamının daha uzun süre devam edebileceğini hatırlattığını ifade eden analistler, veriler sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indiriminin eylül ayından daha sonraya ötelenebileceğine dair endişelerin arttığını kaydetti.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı da nisanda aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,7 arttı.