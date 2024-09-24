New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,26 artış kaydederek 42.234,99 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 5.727,66 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,40 artışla 18.046,44 puana ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemdeki hamlelerine ilişkin belirsizlik devam ederken, piyasalarda olumlu bir seyir izlendi. Yatırımcılar, bu hafta yayımlanacak yoğun makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin yapacağı açıklamalara odaklandı. Analistler, bu verilerden gelecek sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyon oranlarının Fed’in yüzde 2 hedefine göre hala "rahatsız edici derecede yüksek" olduğunu belirtti. Bowman, faiz indirimine yönelik ihtiyatlı yaklaşımını sürdürdüğünü açıkladı.

Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi temmuz ayında yıllık bazda yüzde 5 artarak rekor seviyeye ulaştı. Ancak konut fiyatlarındaki artış hızının yavaşladığına da dikkat çekildi.

Yatırımcılar, hafta boyunca piyasaları etkileyecek verileri ve Fed’in politika sinyallerini yakından takip etmeye devam edecek.