New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 artışla 5.471,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 kazançla 16.884,60 puana çıktı.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta vereceği faiz kararı öncesinde açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerini beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, temmuz ayı işsizlik oranındaki beklenmedik artışın resesyon korkularını tetiklediğini ve risk iştahını azalttığını anımsatarak, ağustosta beklentilerin altında kalan istihdam verisinin de ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri artırdığını ifade etti.

Söz konusu endişelerle geçen hafta endekslerde sert düşüşlerin yaşandığını dile getiren analistler, satış dalgasından en çok etkilenen teknoloji hisseleri dahil olmak üzere pay piyasalarının bugün toparlandığını kaydetti.

Analistler, Fed'in bu ay en az 25 baz puan faiz indirimine gitmesinin beklendiğini belirterek, çarşamba günü yayımlanacak tüketici enflasyonuyla perşembe günkü üretici enflasyonu verilerinin, Bankanın faiz indiriminin boyutuna yönelik daha fazla ipucu verebileceğini anlattı.

ABD başkan adayları Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarın bir televizyon kanalında tartışacağına işaret eden analistler, bu karşılaşmanın da yatırımcılarca yakından izleneceğini söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de toptan eşya stokları, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 artışla 903,5 milyar dolara çıkarken, beklentilerin altında gerçekleşti. Toptan eşya satışları da önceki aya göre yüzde 1,1 yükselerek 671 milyar dolar oldu.

New York Fed'in yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre de ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta da değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu.

ABD'de tüketici kredileri temmuzda 25,5 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artarken, 5 trilyon 93,7 milyar dolarlık hacme ulaştı.

Öte yandan, bugün yapay zeka özelliklerine sahip akıllı telefonu iPhone 16'nın yanı sıra yeni akıllı saat ve kulaklık modellerini tanıtan Apple'ın hisseleri günü hafif yükselişle tamamladı.

Fabrika işçilerini temsil eden sendikayla anlaşmaya vararak potansiyel grevin önüne geçen Boeing'in hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.