New York borsasında karışık seyir

Kapanışta Dow Jones endeksi 130 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,4 artışla 33.828,44 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 4.079,42 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,58 azalışla 11.787,27 puana geriledi.

Bu hafta açıklanan veriler ve yetkililerin şahin yorumları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına ilişkin endişeleri artırırken, pay piyasaları haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, Bankanın enflasyon hedefine ulaşması için gidilecek yol olduğunu düşündüğünü, daha fazla ilerleme görene kadar faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de ABD'nin enflasyon konusunda yavaş ilerleme kaydettiğini, verilere yanıt vermenin esnek bir yolu olarak 25 baz puanlık faiz artışlarını desteklediğini söyledi.

ABD'de piyasalar Başkanlar Günü dolayısıyla pazartesi kapalı olacak.