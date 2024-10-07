Pakun halka arz için SPK’ya başvurdu

Türkiye’nin köklü un üreticisi ve ihracatçısı Pakun, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yapılacak olan halka arzda, 33 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 7 milyon TL nominal değerli paylar ortak satış şeklinde olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli paylar, talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak. Halka arz edilecek payların yüzde 50’sinin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 37,5’nin yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 12,5’inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.

İhracat Şampiyonları ve Fortune 500 listelerine girdi

Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, hem yüksek üretim gücü hem de ihracat başarısıyla Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Pakun’un yepyeni bir döneme girdiğini belirterek “SPK’nın onayına bağlı olmak üzere halka açık bir şirket olma yolundaki ilk adımımızı attık. Un sanayindeki 51 yıllık deneyimimizle geldiğimiz bu noktada halkımızı da şirketimize ortak etmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Pakun’un hâlihazırda Samsun – Bafra, Tekirdağ – Çorlu ve İzmir – Bornova tesislerinde yıllık yaklaşık 331 bin 245 ton buğday kırma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Durgun, “Üretimimizin yüzde 67’sini 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor, yüzde 33’ünü ise iç pazara sunuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2023 yılında 55,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 1000 şirketi arasında bu yıl da yerimizi aldık. Ayrıca Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 2003 listesine de girerek ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olduk” diye konuştu.

Halka arz geliriyle yatırım yapacak

Halka arzla birlikte daha güçlü ve daha kurumsal bir yapıya kavuşacak olan Pakun’un sektördeki konumunu daha da güçlendireceğine olan inancını dile getiren Durgun, şöyle devam etti:

“Bu yeni dönemde tüm paydaşlarımızın yanı sıra bize güvenen yatırımcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyede sağlamak en önemli hedefimiz olacak. Halka arzdan elde ettiğimiz gelirle ürün çeşitlendirme, temiz enerji ve kapasite artışı yatırımlarımızı finanse edeceğiz. Bize daha güçlü bir işletme sermayesi oluşturma imkanı verecek olan bu adımımız aynı zamanda finansal yükümlülüklerimizi yerine getirirken oluşan maliyetlerimizi de en aza indirecek.”