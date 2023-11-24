Pasifik Grubu, 4. halka arzını teknolojiyle yapacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İnşaat-gayrimenkul, uluslararası lojistik, gıda imalat ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren ve yakın zamanda enerji ve maden sektörlerine de girmeye hazırlanan Pasifik Grubu, Pasifik Teknoloji’yi halka açıyor. Bu alanda şirket satın almaları ve birleşmelerle büyüme kararı alan grubun teknoloji ile birlikte dördüncü şirketi borsaya kote olacak. Siper güvenlik yazılım tarafında Hollandalı Imperium firmasına, blockchain tarafında da Icredibl’a yatırım yapan Pasifik Teknoloji’nin lojistikte olduğu gibi yüzde 20’sinin borsaya açılması bekleniyor.

Veri merkezi yatırımı yakında

SPK’ya başvurularını yaptıklarını ve süreci beklediklerini açıklayan Pasifik Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, halka arzdan elde edecekleri finansal kaynakları yine yatırıma dönüştüreceklerini belirtti. Erdoğan, teknoloji tarafında özellikle bilgi güvenliği alanında yeni yatırımlar ve satın almalar olacağını duyurdu.

Yine bu alanda veri merkezi yatırımına hazırlandıklarını aktaran Erdoğan, “Destel Bilişim, Ditravo, Icredible ve Destel Connect gibi isimleri çatısı altında toplayan Pasifik Teknoloji ile siber güvenlikten yazılıma, IT donanımdan teknolojik altyapı hizmetlerine kadar alanlarda çalışıyoruz. Siber güvenlikte donanım entegrasyonu yapıyoruz” dedi. Siber güvenlik yazılım tarafında Hollandalı Imperium firmasının yüzde 30’unu aldıklarını kaydeden Erdoğan, bu ortaklıkla yazılım geliştirdiklerini söyledi.

Yurtdışına hizmet ihraç edecek

Özellikle gelişme ve büyüme potansiyeli yüksek alanlarda ürün geliştirme konusunda çalışacaklarını dile getiren Erdoğan, önümüzdeki 5 yılda güçlü bir büyüme ve inovasyon sürecine odaklanacaklarını belirtti. İnsan kaynağını Türkiye’de oluşturup Avrupa’ya hizmet satacaklarını kaydeden Erdoğan, “Avrupa’ya siper güvenlik hizmetleri satacağız. Hollanda’da da Pasifik adlı bir şirket kurduk. İlerleyen süreçte ABD de hedefimiz” diye konuştu. Teknoloji şirketi olarak şu anda 187 kişiye istihdam sağladıklarını ileten Erdoğan, önümüzdeki dönemde de 40’a yakın şirketi bine yakın çalışan ile yatırıma, üretime, istihdama hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Bilet satış hizmeti yurtdışına açılacak

Öte yandan teknoloji şirketi bünyesinde bulunan Ditravo ile TCDD’nin yolcu bilet satış platformunun yeniden yazılması noktasında anlaşma yaptıklarını dile getiren Fatih Erdoğan, 10 yıllık yönetim sözleşmesi kapsamında hem sefer sayılarında hem de gelirlerde rekor artışlar sağlandığını söyledi. Bilet satışı dışında bu alanda başka hizmetleri de duyuracaklarını ifade eden Erdoğan, lojistikteki uluslararası deneyimlerinden yararlanarak bilet satış hizmetini de globale taşıyacaklarını kaydetti. Erdoğan, “Hedef pazarımız Asya ve doğu olacak” dedi.