Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

2024 yılının ilk halka arzı 6 Şubat itibarıyla başlıyor. Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. halka arzı, 6 - 7 Şubat tarihleri arasında 2 gün boyunca devam edecek.

Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz fiyatı nedir?

Halka arzda paylar, 35 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri’nin 5% üzerinde ortaklığı bulunan 3 ortağı bulunmaktadır. Şirketin 33,34%’ü Fatih Erdoğan’a, 33,33%’ü Abdülkerim Fırat’a, 33,33%’ü ise Mehmet Erdoğan’a aittir.

Bu tahsisata göre bireysel yatırımcı talebine göre olası dağıtım şu şekilde:

2,1 milyon katılıma göre 9 Lot (315 TL)

2,5 milyon katılıma göre 8 Lot (280 TL)

2,9 milyon katılıma göre 7 Lot (245 TL)

3,3 milyon katılıma göre 6 Lot (210 TL)

3,7 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)

4,1 milyon katılıma göre 5 Lot (175 TL)

4,5 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)

4,9 milyon katılıma göre 4 Lot (140 TL)

Pasifik Teknoloji Donanım (PATEK) halka arz katılım endeksine uygun mu?

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri’nin katılım endeksine uygun olup, olmadığı faiz hassasiyeti taşıyan yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Katılım endeksine uygun olarak işlem görecek PATEK paylarının talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.