Piyasalarda gün ortası: BİST 100'de 54 hisse yükseldi, 45'i değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 artışla 6.389,72 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,72 puan değer kazandı.

Dün 6.365,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,27 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 6.370,27 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.299,57, en yüksek ise 6.402,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,39 ve hizmetler endeksi yüzde 0,83 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Dolar 26,9340 liradan, avro 30,2590 liradan satılıyor

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Turkcell, Astor Enerji ve Akbank oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,50, bileşik getirisi yüzde 16,10 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 139,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9340 liradan, avro 30,2590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.977 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 79,9 dolardan işlem görüyor.