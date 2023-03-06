Piyasalarda son durum! Borsa 3,45'lik değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 5.392,31 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,21 ve holding endeksi yüzde 5,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,25 ile spor oldu.

Piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi

Analistler, küresel ölçekte resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileriyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek 3 toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Senato'da yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer alacağını ifade etti.

Yarın veri gündeminde yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Çin'de dış ticaret dengesi, Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de toptan stokların öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altının onsu 1.852 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.852 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 kazanımla 1 milyon 146 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,8669 lira, satışta 18,9425 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,8455 lira, satışta 18,9210 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,18'den, bileşik getirisi de yüzde 10,44'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0673, sterlin/dolar paritesi 1,2016, dolar/yen paritesi de 135,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,70 düşüşle 85,22 dolardan işlem görüyor.