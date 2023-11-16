Sabancı'da hedef fiyat yükseldi

HSBC, Sabancı Holding hisselerinde görülen iskontonun gerekçesiz olduğunu ifade ederek hedef fiyatında güncellemeye gitti.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre HSBC analistleri Cenk Orcan ve Cihan Saraçoğlu tarafından hazırlanan 16 Kasım tarihli notta hedef fiyat 55 TL'den 95 TL'ye yükseltildi. Analistler Sabancı ile ilgili tavsiyelerini de 'Al' seviyesinde korudu.

Analizde Sabancı Holding ve holdinge bağlı halka açık birimlerin yaşadığı negatif ayrışmanın hisselerdeki iskontoyu yüzde 50'ye çıkardığı ifade edildi.

Analistler banka dışındaki birimlerin kârlarında yaşanan güçlü düzelme ve stratejinin uygulanmasında süregelen kararlılık dolayısıyla bu durumun gerekçesiz olduğuna dikkat çekti.

İskonto tarihi seviyelerde

Söz konusu iskontonun tarihi seviyelerde olduğunu söyleyen HSBC analistleri bu oranın 10 yıllık ortalama olan yüzde 40'lık iskonto oranının da üstünde olduğunu ifade etti.