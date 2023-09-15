Sasa'da yabancıya hisse satışı

Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara ortalama 46,25 liradan 59 milyon Sasa hissesi satıldığı belirtildi. Bu; toplamda 2 milyar 728 milyon liralık satış yapıldığı anlamına geliyor.

Açıklamada satılan payların Sasa'nın ödenmiş sermayesindeki payının yüzde 1,1 olduğu ve satış sonrasında Erdemoğlu Holding'in Sasa'daki doğrudan hissedarlık oranının yüzde 58,58 olduğu belirtildi.