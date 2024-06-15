Seğmen Kardeşler Gıda halka arz oluyor

Seğmen Kardeşler Gıda'nın sermayesinin 144 milyon TL'den bedelli artırımla 179 milyon TL'ye çıkarılması sırasında oluşan 35 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Reyhan Mollaoğlu'na ait 2 milyon TL nominal değerli, Yusuf Seğmen'e ait 2 milyon TL nominal değerli, Emine Seğmen'e ait 2 milyon TL nominal değerli, Oya Yener'e ait 2 milyon TL nominal değerli, Meral Yıldırım'a ait 2 milyon TL nominal değerli, Neval Elaldırsın'a ait 2 milyon TL nominal değerli, Nihal Özcanlı'ya ait 2 milyon TL nominal değerli, Ömer Seğmen'e ait 2 milyon TL nominal değerli, Gülsen Seğmen'e ait 2 milyon TL nominal değerli, Birsen Yaka'ya ait 2 milyon TL nominal değerli, Beyhan Değerli'ye ait 2 milyon TL nominal değerli ve Ayhan Seğmen'e ait 2 milyon TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 59 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

Gedik Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 30,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğü 1,77 milyar TL olacak.

Şirket'in Borsa İstanbul pay kodu "SEGMN" olarak belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.