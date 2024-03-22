Şeker Yatırım (SKYMD) temettü dağıtacak

Şeker Yatırım Menkul Değerler (SKYMD), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği bildiriminde dağıtacağı kar payını açıkladı.

Açıklamada yer verilen bilançoya göre net dönem kârı 104 milyon 819 bin 81 lira 65 kuruş olarak kayda geçti. Toplam dağıtılacak kar payı 21.6 milyon lira olacağı ifade edildi.

Buna göre Şeker Yatırım yatırımcılarına pay başına net 0,1393548 TL kar ödeyecek.