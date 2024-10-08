Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 yükselişle 9.040,75 puandan başladı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,11 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile metal ana sanayi oldu. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda FED'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirimi yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali tamamen ortadan kalktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.