Sermaye piyasalarında kadın ve genç yatırımcıların rolü artıyor

Sermaye piyasalarına yatırım yapanların sayısı son yıllarda büyük bir artış gösterirken, yükselen ivmenin en dikkat çekici noktası genç ve kadın girişimci sayısındaki artış oldu. 2022 verilerine göre Borsa İstanbul’a kayıtlı 3 milyon 757 bin 325 yatırımcının %49,40’ı, 20-29 yaş arası gençlerden, toplam yatırımcı sayısının yüzde 35’i ise kadınlardan oluşuyor.

Genç kesimin borsaya ilgisi artıyor

Borsa İstanbul’un bu yıl yeni yatırımcılardan büyük ilgi gördüğünü söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak şöyle konuştu: “Geçtiğimiz yıl borsamıza yeni gelen 1.426.133 yatırımcının 433.058’i yani %30,4’ü 20-29 yaş aralığında oldukça genç bir kesim.

A1 Capital olarak biz de yeni yatırımcılara en kolay ve anlaşılır hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Genç oranı giderek artan yatırımcılarımızın yüzde 70’i erkeklerden, yüzde 30’u ise kadınlardan oluşuyor. 2023 yılında daha çok kadın ve genç yatırımcının ilgisini çekmeyi bekliyoruz.”

Dijitalleşme yatırımcı alışkanlıklarını da değiştiriyor

Tasarruf ve yatırım alışkanlıklarının hızla değiştiren dijitalleşme finansal ekosistemini baştan tasarlandığı bir dönem başlattığına değinen Mehmet Serkan Esenpak, “Bu süreçte biz de dijitalleşme çalışmalarımız kapsamında A1 Capital müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunan Hisse Koçu uygulamamız ile fark yaratıyoruz.

Anlık öneri ve sinyallerin bildirim olarak geldiği uygulamada; günlük ve haftalık öneriler, video analizler, haberler, stratejiler gibi içerikler mevcut. Piyasa şartlarına anlık reaksiyon verme fırsatı sunan Hisse Koçu, aynı zamanda kullanıcılarına A1 Capital hesabı üzerinden işlem yapma imkânı da sağlıyor” dedi.

A1 Capital’in önümüzdeki yıl da büyümeye devam edeceğini belirten Mehmet Serkan Esenpak, “Bugün itibarıyla toplam 15 ilde 21 irtibat büromuzla yatırımcılara ulaşıyoruz. 2023 yılında da yeni şubeleriyle büyürken, sektörün en çok istihdam artışı sağlayan aracı kurumu olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.