TAB Gıda halka arzı ne zaman başlıyor? TAB Gıda hisse fiyatı ve kodu ne?

Son dönemin en büyük halka arzlarından biri olması beklenen TAB Gıda'da talep toplama işlemleri 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TAB Gıda halka arz büyüklüğü

Türkiye, KKTC, Kuzey Makedonya ve Gürcistan'da Burger King başta olmak üzere yedi restoran franchise'ının işletmecisi olan şirketin halka arzı, hisselerin hepsinin satılması halinde 6.85 milyar lira, yani yaklaşık 247 milyon dolar büyüklükte olacak.

Şirketin Cuma akşamı KAP'a gönderdiği halka arz detaylarına göre, sermayenin 232.4 milyon TL'den 261.3 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 28.88 milyon TL ve TFI TAB Gıda yatırımlarına ait 23.63 milyon TL nominal tutarda hisse olmak üzere toplamda 52.5 milyon TL nominal değerli hisse satılacak.

TAB Gıda hisse fiyatı ve hisse kodu

Şirketin yüzde 20'sinin halka açılacağı arz hisse başına 130 liradan gerçekleşecek. Hisse kodu ise 'TABGD' olacak. Halka arzla şirketin eline 3.75 milyar lira gelir geçecek. İzahnameye göre gelirin yüzde 40'ı yatırım finansmanı, yüzde 25'i yenilenebilir enerji yatırımları, yüzde 20'si finansal borçların kapatılması, yüzde 15'i dijitalleşme ve teknoloji yatırımları için kullanılacak.

TAB Gıda bireysel yatırım yatırımcı payı

Halka arzda talepte bulunacak yatırımcılar; yurt içi bireysel yatırımcılar, grup çalışanlarından oluşan yatırımcılar, yurt içi kurumsal yatırımcılar olarak belirlendi. Buna göre planlanan tahsilat grupları, yüzde 2 grup çalışanları, yüzde 78'i yurt içi bireysel yatırımcılar ve yüzde 20 yurt içi kurumsal yatırımcılar olarak belirlendi.