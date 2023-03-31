Takasbank, “ISIN Türkiye Portalı”nı devreye aldı

Takasbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Avşar R. Sungurlu, Takasbank’ın Türkiye’nin ulusal numaralandırma kuruluşu olduğunu ve Türkiye’de ihraç edilen menkul kıymetlere ISIN tahsis etmeye yetkilendirilmiş tek kurum olduğunu söyledi.

Sungurlu, International Securities Identification Number’ın (ISIN) uluslararası menkul kıymet tanımlama kodu olup ulusal ve uluslararası sermaye piyasası işlemlerinde söz konusu menkul kıymet işlemlerinin tam otomasyon ortamında gerçekleştirilmesi için menkul kıymetlere uluslararası standartlara uygun olarak tahsis edilmesine olanak sağladığını belirtti.

Tüzel Kişi Kimlik Kodu

ISIN kodunun Türkiye'yi temsilen ilk iki harfinin "TR" olması kaydı ile toplam 12 haneden oluşacak şekilde tanımlandığını ve her menkul kıymet için tek bir ISIN kodu tanımlanıp bu kodun da kıymeti temsil eden yegane uluslararası menkul kıymet tanımlama kodu olduğunu vurgulayan Avşar R. Sungurlu, Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI-Legal Entity Identifier) hakkında da bilgi verdi ve sözlerine şöyle devam etti;

“Tüzel Kişi Kimlik Kodu, Finansal işlem taraflarının tanımlanması ve takibi için oluşturulmuş bir kod olup, sistemik riskin ölçülmesi ve izlenmesi amacıyla çeşitli raporlamalarda kullanılmaktadır. LEI kodu 20 haneden oluşmakta ve Takasbank tarafından tahsis edilen LEI kodları “7890” ile başlamaktadır. Takasbank Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, Hollanda ve İngiltere’nin de bulunduğu toplam 15 ülkede yerleşik kurumlara LEI kodu tahsis etmek üzere yetkilendirilmiştir.” dedi.

ISIN ve LEI Nasıl Alınır?

1 günde ISIN

Takasbank ISIN Portalı (www.isinturkiye.com.tr) üzerinden menkul kıymet ihraççıları ISIN taleplerini hızlı bir şekilde Takasbank’a iletebiliyorlar. Portal üzerinden ilk kez işlem gerçekleştirecek kurumlardan kullanıma ilişkin Takasbank internet sitesinde yer alan (https://www.takasbank.com.tr/tr/uyelik/isin-turkiye-portali) sözleşmelerin imzalanarak Takasbank’a gönderilmesi talep edilebiliyor. Sözleşmelerinin uygunluk kontrolü sonrası ihraççı kurumlar sisteme alınmakta ve tüm ISIN tahsis süreci uçtan uca tam otomasyon ile 1 iş günü içerisinde sağlanıyor.

Takasbank LEI Portalı (www.leiturkiye.com) üzerinden ise, tüzel kişiler LEI kodu taleplerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmekte ve tüm LEI tahsis süreci uçtan uca tam otomasyon ile 2 iş günü içerisinde sağlanıyor.

LEI talepleri Takasbank’a iletebiliyor

LEI ve ISIN portallarında hangi işlemlerin gerçekleştirilebileceğini yönelik açıklamalarda bulunan Sungurlu; “Takasbank ISIN Portalına (www.isinturkiye.com.tr) menkul kıymet ihraççısı kurumların yetkilileri giriş yaparak, ihraç edecekleri menkul kıymetlere ilişkin ISIN talebini; Takasbank LEI Portalına da (www.leiturkiye.com) tüzel kişiliğe sahip kurumların yetkilileri giriş yaparak, kurumları için LEI talebini Takasbank’a iletebildiklerini” belirtti.

Portalların uçtan uca tam otomasyon sağlamasını ve evrak sürecini ortadan kaldırdığını sözlerine ekleyerek, kurumların sistem üzerinden veya kendilerine gelen otomatik e-postalar aracılığıyla süreç adımlarını takip edebildiklerini vurgulayan Sungurlu, “Ülkemizin finansal ekosisteminin en önemli bileşenlerinden biri olarak, sermaye ve para piyasaları arasında güvenli bir köprü olmaya; sahip olduğumuz teknolojik alt yapı, Ar-Ge tecrübesi ve sektörel birikimimiz ile sermaye piyasalarına global değer katarak da bunu sağlamaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.