THY'den sonra Şişecam da hisse geri alımı yaptı

Borsa İstanbul'da işlem gören Şişecam (SISE), dün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama göndererek pay geri alımı yaptığını kaydetti.

Açıklamada mevcut hisse senedi fiyatının şirketin gerçek değerini yansıtmadığını gerekçe göstererek pay geri alımına devam ettiğini duyurdu.

Buna göre geri alım programı kapsamında 15 Ekim'deki alımların da pay geri alım tablosuna eklendiği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada, dün 37,98 TL ile 38,36 TL fiyat aralığında, ortalama 38,20 TL’den 1 milyon adet hissenin geri alındığı ifade edildi.

Bu işlemle Şişecam'ın sahip olduğu SISE paylarının toplamda 70.778.416 adede ulaştığı ve şirket sermayesine oranının yüzde 2,31 olduğu bilgisi paylaşıldı.