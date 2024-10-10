THY, hisseleri için geri alım yaptı
Türk Hava Yolları (THY), hisse geri alım programı kapsamında yeni alım yaptığını açıkladı. Buna göre şirket dün 266 lira ortalamayla 113.000 TL nominal değerli hisse geri alımı yaptı.
Türk Hava Yolları (THY), hisse geri alım programı kapsamındaki geri alımını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamayla duyurdu.
Buna göre şirket dün Borsa İstanbul’da pay başına 266,0 TL fiyatla toplam 113.000 TL nominal değerli hisse geri alımı gerçekleştirdi.
Açıklamada, yönetim kurulunun 14 Şubat 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) çerçevesinde, hisse değerinin sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatma kararı aldığı belirtildi.
Geri alımla THY’nin aldığı hisselerin nominal değeri 5.241.044 TL’ye ulaşırken, şirket sermayesine oranı yüzde 0,379786 olarak kaydedildi.