VİOP'ta endeks kontratı güne 8.594,50 puandan başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,6 altında 8.594,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 8.649,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yüzde 0,7 azalışla 8.593,25 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde yön arayışının devam ettiğini belirterek, Fed yetkililerinin açıklamaları ve Çin'den gelen verilerin de fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

Piyasalarda belirsizlik sürüyor

Dünya ekonomilerinin yavaş yavaş şahin politikalarının sonuna yaklaştığını aktaran analistler, merkez bankalarının enflasyonla ilgili endişelerinin hala devam etmesinin piyasalarda belirsizliklerin güçlü kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Powell'ın konuşması ve haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.650 ve 8.750 puanın direnç, 8.500 ve 8.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.