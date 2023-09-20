VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 8.455,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 8.452,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.451,50 oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün Fed'in faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Powell'ın yapacağı açıklamalarda Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

Bugün yurt içinde, yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise İngiltere'de perakende ve konut fiyat endeksi verilerinin yanı sıra Fed faiz kararı ve Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.500 ve 8.600 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.