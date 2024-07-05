VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen altında 12.684,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 üzerinde 12.689,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 12.677,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasalarının sıkı olduğuna ilişkin endişeleri rahatlatabileceği tahmin edilirken, tarım dışı istihdamın geçen ay 190 bin kişi artmış olduğu öngörülüyor.

Analistler, mayıs ayı tarım dışı istihdamının 272 bin olduğunu hatırlatarak, beklentiler dahilinde gerçekleşecek olası verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın yavaş yavaş başladığına işaret edebileceğini bildirdi.

Bu durumun Fed'in politika alanını rahatlatabileceğini ifade eden analistler, böylelikle bankanın gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaların daha da somutlaşabileceğini aktardı.

Analistler, banka yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarında temkinli tavrını koruduğunu belirterek, bugün açıklanacak istihdam raporunun Fed yetkililerinin de karar alma sürecini kolaylaştırabilecek önemde olduğunu ifade etti.

Tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri setindeki kalemlerden alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerindeki önemine değinen analistler, söz konusu verilerin yayınlanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.800 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.