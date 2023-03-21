VİOP'ta güne yatay başlangıç
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 5.504,00 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 5.504,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,2 altında 5.501,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.
Analistler, küresel pay piyasalarında, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının bugün başlayacağını dikkati çekti.
Son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu kaydeden analistler, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda belirsizlikler devam ederken, Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, ABD'de ikinci el konut satışları ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 5.450 ve 5.400 seviyelerinin destek, 5.600 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.