VİOP'ta yüzde 0,1'lik gerileme

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 altında 10.199,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 10.205,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,2 azalışla 10.190,00 puana geriledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.