Yangın nedeniyle faaliyetlerini 6 ay erteleyen Oba Makarna kar payı dağıtacak

Oba Makarna Genel Kurulu'nda kar payı dağıtımı onaylandı. 1 TL nominal değerli pay için brüt 0.6434862 lira, net 0.5791375 lira ödenecek.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin, 25.09.2024 Çarşamba günü (Bugün) saat 14:00'da Divan Otel Mücahitler Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No: 92/A 27090, Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye adresinde yapılan 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. " denildi.

Oba Makarnacılık Sakarya Hendek’teki fabrikasında 16 Eylül 2024 Pazar günü büyük çaplı bir patlama meydana gelmişti. Kaza sonrası açıklama yapan şirket kesin olmamakla birlikte, tesisin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlayabileceğinin öngörüldüğünü belirtmişti. Şirket, patlama sonrasında acil durum eylem planını devreye sokmuş ve meydana gelebilecek eksiklikleri gidermek ve cirosunu koruyabilmek için Türkiye'de ve Mısır'da bulunan toplamda 5 tesisle fason üretim anlaşması imzalamıştı.