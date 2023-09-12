Yatırımcılar, temettü yatırımlarında nelere dikkat etmeli?

Bu makalede, temettü kavramı, temettünün nasıl alındığı, Borsa İstanbul’da temettü almanın yolları, temettü alırken dikkat edilmesi gerekenler, yurt dışı piyasalarda temettünün nasıl çalıştığı ve bir şirketin neden temettü verdiği gibi detaylar Investing.com’un uzman yazarları tarafından inceleniyor.

Temettü, bir şirketin yıllık kârının bir bölümünün hisse senedi sahiplerine nakit para veya ek hisse senetleri olarak dağıtılması işlemidir. Şirketin yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda dağıtılan temettü, şirketin kârlılığını ve finansal istikrarını yatırımcılara gösteren bir işarettir.

Bu dağıtım, şirketin yıllık genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulur ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Temettü, hisse senedi sahiplerine yapılan ödemelerdir ve hisse senedi sahiplerine yatırımlarının karşılığını verme amacı taşır.

Temettü dağıtımına ilişkin detaylar

Temettü ödemeleri genellikle yıllık veya dönemsel olarak yapılır ve her hisse senedi sahibine sahip oldukları hisse senedi sayısına göre eşit oranda dağıtılır. Örneğin, bir şirket yıllık temettü ödemesi olarak 1 TL tutarında bir temettü açıklarsa, bir hisse senedi sahibi 100 hisse senedine sahipse 100 TL temettü alır.

Temettü, şirketin kârlılığına ve finansal performansına bağlı olarak değişebilir. Şirketler, yıl içinde elde ettikleri karın bir kısmını temettü olarak dağıtarak hisse senedi sahiplerine kazanç sağlar. Ancak, temettü miktarı, şirketin kârının yanı sıra diğer faktörlere de bağlıdır, bu nedenle her şirketin temettü politikaları farklılık gösterebilir.

Temettü, yatırımcılar için önemli bir kazanç kaynağıdır çünkü bu ödemeler, hisse senetlerinin fiyatının yanı sıra ek bir gelir kaynağıdır. Ayrıca, temettü, yatırımcıların uzun vadeli yatırımlarını teşvik edebilir ve hisse senetlerini daha çekici hale getirebilir.

Yatırımcılar, temettü ödemelerini dikkatlice takip ederek ve temettü verimi gibi faktörleri değerlendirerek yatırım kararları alabilirler.

Temettü nasıl alınır?

Bir hisse senedinin temettüsünden yararlanmak için, ilgili şirketin hisse senedine yatırım yapmanız gerekir. Temettü, hisse senedine sahip olan herkese eşit oranda dağıtılır, bu nedenle hisse senedi sahibi olmanız temettü almanız için gereklidir.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler de temettü öder. Temettü tarihleri ve miktarları, ilgili şirketlerin yatırımcılara duyurduğu duyurular aracılığıyla öğrenilebilir. Temettü ödemesi genellikle belirli bir tarih sonrasında hesaplara otomatik olarak yatırılır.

Investing.com uzmanlarına göre, yatırımcılar Borsa İstanbul’da temettü alımı için aşağıdaki adımları takip edebilir:

Hisse Senedi Alımı Yapın: İlk adım, temettü almak istediğiniz bir şirketin hisse senetlerini satın almak veya mevcut hisse senediniz varsa bu şirketin hissedarı olmaktır. Hisse senetlerini Türkiye'deki bir aracı kurum veya banka üzerinden satın alabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için yatırım hesabı açmanız gerekecektir.

Temettü Tarihlerini Takip Edin: Temettü almak için ilgili şirketin temettü tarihlerini takip etmelisiniz. Temettü tarihleri, şirketin yıllık genel kurul toplantısında belirlenir ve genellikle bu toplantının ardından açıklanır.

Hisse Senetlerinizi Temettü Tarihinden Önce Satmayın: Temettü alabilmek için hisse senetlerinizi temettü tarihinden önce satmamanız gerekmektedir. Temettü ödemesi, o tarih itibarıyla hisse senedine sahip olan yatırımcılara yapılır.

Temettü Miktarını ve Ödeme Şeklini Öğrenin: Şirketin temettü miktarı ve ödeme şekli temettü açıklaması ile duyurulur. Temettü genellikle nakit olarak veya ek hisse senetleri olarak ödenir. Temettü ödeme tarihi de açıklamada belirtilir.

Temettü Ödemesini Hesabınıza Alın: Türkiye'de, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri genellikle yatırımcıların yatırım hesaplarına otomatik olarak yapılır. Bu nedenle, temettü ödemesini almak için ekstra bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Ödemenin yatırım hesabınıza yattığını kontrol etmek için hesap geçmişinizi veya banka bildirimlerinizi inceleyebilirsiniz.

Vergi Durumunu Göz Önünde Bulundurun: Türkiye'de temettü gelirleri vergilendirilir. Temettü ödemelerinden alınacak vergi oranları ve vergi beyanı işlemleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

Temettü ile Yeniden Yatırım Yapmayı Düşünün: Temettü ödemesini aldıktan sonra bu geliri yeniden yatırım yaparak yeni hisse senetleri satın alabilir veya kişisel harcamalarınızda kullanabilirsiniz. Temettü alımı, yatırım stratejinize ve finansal hedeflerinize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Borsada temettü almak oldukça yaygın bir uygulamadır ve yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır. Temettü ödemelerini dikkatle takip etmek ve vergi konularında dikkatli olmak, sağlıklı bir yatırım portföyü oluştururken temettüden maksimum faydalanmanıza yardımcı olacaktır.

Yurt dışı piyasalarda temettü nasıl çalışır?

Yurt dışı piyasalarda temettü işleyişi, ülke ve şirket politikalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bazı ülkeler yüksek temettü verirken, diğerleri daha az temettü ödeyebilir. Yatırımcılar, uluslararası piyasalarda yatırım yaparken temettü politikalarını araştırmalı ve anlamalıdır.

ABD piyasalarında temettü almak için izlenmesi gereken genel adımlar şöyle:

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Üzerinden Araştırma Yapın: İlk adım olarak, ABD'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerini incelemeye başlayın. SEC web sitesi (https://www.sec.gov/) bu konuda önemli bir kaynaktır. Şirketlerin finansal raporları, temettü tarihleri ve temettü politikaları gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Yatırım Hesabı Açın: ABD piyasalarında hisse senedi alım satımı yapabilmek için bir yatırım hesabı açmanız gerekmektedir. Bu hesabı, bir aracı kurum veya çevrimiçi yatırım platformları aracılığıyla açabilirsiniz.

Hisse Senedi Seçimi ve Alımı: Temettü alabilmek için önce hisse senedi almanız gerekecektir. Araştırmalarınız sonucunda temettü ödemesi yapan şirketleri seçin ve bu hisse senetlerini yatırım hesabınız üzerinden satın alın. Hisselerinizi seçerken temettü verimi, şirketin mali durumu ve temettü ödeme geçmişi gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Temettü Tarihlerini Takip Edin: Her şirketin temettü ödeme tarihleri farklıdır. Temettü ödeme tarihlerini ve miktarlarını öğrenmek için ilgili şirketin yatırımcı ilişkileri bölümünden veya finansal haber kaynaklarından bilgi edinin. Bu tarihleri kaçırmamak önemlidir.

Temettü Ödemelerini Hesabınıza Alın: ABD'de hisse senedi alım satımı yapan yatırımcılar genellikle temettü ödemelerini doğrudan yatırım hesaplarına alırlar. Ödeme tarihinde hesabınıza yatırılan temettü miktarını kontrol edin.

Vergi Durumu Hakkında Bilgi Edinin: ABD'de temettü gelirleri belirli bir vergi oranına tabi tutulur. Temettü gelirleriniz üzerinden ödemeniz gereken vergi miktarını hesaplamak ve gerekli vergi beyannamesini doldurmak için yerel vergi kurallarına ve federal vergi yasalarına dikkat edin.

Temettüyü Yeniden Yatırım Yapın veya Harcayın: Temettü ödemelerini yeniden yatırım yaparak yeni hisse senetleri satın alabilir veya kişisel harcamalarınızda kullanabilirsiniz. Temettü alımı, yatırım stratejinize ve finansal hedeflerinize bağlı olarak değişebilir.

Bir hisse neden temettü verir?

Bir şirket, temettü ödemesi yaparak yatırımcılarına kârlarından pay verir çünkü bu, yatırımcıların şirkete olan güvenini artırır ve hisse senetlerini cazip kılar. Ayrıca, düzenli temettü ödemeleri, yatırımcıların uzun vadeli yatırımlarını teşvik edebilir. Aynı zamanda temettü ödemesi, şirketin mali durumunu ve performansını yatırımcılara gösteren bir gösterge olarak da kullanılabilir.

Sonuç olarak temettü, hisse senedi yatırımcıları için önemli bir kazanç kaynağıdır ve yatırımcılar için farklı pazarlarda farklı şekillerde işleyebilir. Temettü alırken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır ve yatırımcılar bu faktörleri göz önünde bulundurarak en iyi yatırım kararlarını verebilirler.

Temettü almak için en geç ne zaman hisse alımı yapılmalıdır?

Temettü dağıtım tarihleri, yatırımcılar için oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Bu tarihler önceden Borsa İstanbul (BIST) tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. Temettüyü alabilmek için hisse senetlerine yatırım yapmanız yeterlidir.

Hisseyi temettü tarihinden bir önceki gün alsanız bile temettü ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Temettü alırken dikkat edilmesi gerekenler

Temettü Tarihlerini Takip Edin: Temettü tarihlerini takip ederek ödemenin ne zaman yapılacağını bilirsiniz.

Temettü Verimini Değerlendirin: Bir hisse senedinin temettü verimi, temettü miktarının hisse senedi fiyatına oranını ifade eder. Yüksek temettü verimi, yatırımcılara daha fazla kazanç sağlayabilir.

Vergi Durumunu Göz Önünde Bulundurun: Temettü gelirleri genellikle vergilendirilir. Vergi yükünü hesaba katmak önemlidir.