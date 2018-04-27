Borsada bankalar eşiliğinde yükseliş
Garanti Bankası'nda değer kazancı yüzde 5'e yaklaşırken, İş Bankası yüzde 2'nin üzerinde ve diğer banka hisselerinde yüzde 1 primli seyrediyor.
Borsa İstanbul'da yükseliş haftanın son seansında devam ediyor. BIST 100 endeksi, yüzde 1 primle 108 bin seviyesini gördü.
Günün ilk yarısını yüzde 0,12 artışla 107.145 puandan tamamlayan borsada bankacılık hisseleri önderliğinde yükseliş etkili. Garanti Bankası'nda değer kazancı yüzde 5'e yaklaşırken, İş Bankası yüzde 2'nin üzerinde ve diğer banka hisselerinde yüzde 1 primli seyrediyor.
BIST yüzde 108.055 puana kadar yükselirken, bankacılık endeksinde yüzde 2.3 değer artışı var.
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 107.000 puanın altına inilmesi durumunda 105.700 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, 110.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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