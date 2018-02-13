Borsada gong MLP için çaldı

13 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da MLP Sağlık Hizmetleri'nin işlem görmeye başlaması nedeniyle gong töreni düzenlendi. Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, arzın diğer firmalara da örnek olması gerektiğini söylerken, MLP Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, borsaya gelecek yeni sağlık şirketlerinin olduğu ve ileride sağlık endeksi kurmak istediklerini söyledi.

MLP'nin bu yıl borsada işlem görmeye başlayan 4. şirket olduğunu dile getiren Karadağ, "MLP, Hisse senetleri piyasasında işlem gören 406'ıncı firma oldu. Piyasanın toplam değeri 900 milyar TL'ye ulaştı" değerlendirmesini yaptı.

Karadağ, "Medical Park Liv Grubu'nu borsaya geldiği için, halka arzı tercih ettiği için ve halka arzdan toplanan geliri tekrar firma içi kaynaklarda kullanacağı için teşekkür ediyorum. Bundan sonra borsamızda daha güçlü finansal yapıları ile sağlık sektöründe ülkemizi temsil etmeye devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Orta Doğu'nun en likit piyasası durumunda olduklarını bildiren Karadağ, "Bugün gerçekleştirdiğimiz halka arzın diğer firmalara da örnek olmasını diliyorum" diye konuştu.

"En büyük çöküşe denk geldik"

MLP Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, yaptığı konuşmada halka arz sürecini anlatırken, "Her şey çok iyi gidiyordu, tam kapanış günümüzde ABD borsa tarihinin en büyük çöküşüne denk geldik. Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir gündü. Ama çok kararlıydık ve mutlaka bu işi yapmamız gerekiyordu. Başarılı bir süreci iyi bir noktaya taşımak istiyorduk. Günün sonunda artık buradayız. O zor olan günü başarılı bir şekilde atlattık ve artık buradayız" ifadelerini kullandı.



Yeni sağlık şirketlerinin de borsaya geleceğini duyuran Usta, "Benim çok değerli arkadaşlarım var onlar da gelecek. Ve biz ileride sağlık endeksi oluşturarak merkez olmak istiyoruz" dedi.

Halka arzda 19 liradan satılan MLP Sağlık hisseleri ilk işlemlerde yüzde 0.63 düşüşle 18.88 liradan açıldı.

MLP hisseleri ilk işlem gününde düşüşte