MLP hisseleri ilk işlem gününde düşüşte
Borsada işlem görmeye başlayan MLP Sağlık hisseleri halka arz sonrası ilk işlem gününde düşüşle açıldı.
Halka arzda 19 liradan satılan MLP Sağlık hisseleri ilk işlemlerde yüzde 0.63 düşüşle 18.88 liradan açıldı. Hisse 18.12 TL'ye kadar gerilemesinin ardından saat 1012'de yüzde 1.68 düşüşle 18.68 liradan işlem görüyor.
Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri'nin ek satış dahil yüzde 36.2 hissesi halka arz edilmiş, halka arzın büyüklüğü 1.38 milyar lira olmuştu. Ancak halka arzda hisse başına fiyat aralığı olan 24-28.8 TL, 19-20 TL aralığına düşürülmüş; talep toplama süresi de uzatılmıştı.
Kaynak: Reuters