Borsada hisse bazlı hareketler öne çıkacak

30 Ocak 2018

Ocak ayının ilk 4 haftasında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 50 milyar lira artarak 940 milyar liraya ulaşırken, BIST 100 endeksi de tarihinde ilk kez 121.000 puanın üzerini gördü.

BIST 100 endeksi, son 6 işlem gününün 5'inde "tüm zamanların en yüksek seviyesi" rekorunu kırarak 121.531 puana kadar çıkarken, kapanış rekorunu da 120.845 seviyesine taşıdı. Bu dönemde Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endeksleri arasında "bankacılık" öne çıktı.

Analistler, bu hafta açıklanmaya başlayacak 2017 yılı 4'üncü çeyrek şirket bilançolarının pozitif görünüm ve beklentileri desteklemesi durumunda pay bazlı hareketlerle BIST 100 endeksinin yükseliş trendi içindeki hareketini sürdürebileceğini ifade etti.

Cari kurla 31.900 puan seviyesinde bulunan dolar bazlı BIST 100 endeksinin tarihi zirvesinin 51.070 puanda olduğuna dikkati çeken analistler, yabancı ve kurumsal yatırımcıların ilgisinin devam etmesi durumunda yılın ilk çeyreği boyunca rekorlarını devam ettirmesinin beklenebileceğini dile getirdi.

Analistler, başarılı bir halka arzdan sonra borsada işlem görmeye başlayan Trabzon Limanı'nın ardından Enerjisa ve Medical Park&Liv Hastanesi gibi halka arz süreci başlayan ve halen onay sürecinde olan birçok büyük şirketin de Borsa İstanbul'da derinliği ve kurumsal yatırımcıların ilgisini artırabileceğini söyledi.

Kaynak: AA