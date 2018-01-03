Borsada ralli sürüyor

03 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 117.738,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 214,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,17 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile ulaştırma oldu.

Dün, gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 2017'nin son günlerinde başlayan yükseliş rallisini yeni yılın ilk işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 117.724,24 puana, kapanış rekorunu da yüzde 1,90 geliştirerek 117.524,20 puana taşıdı.

Kaynak: AA