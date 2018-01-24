Borsada rekor yolculuğu sürecek mi?

24 Ocak 2018

Artan jeopolitik risklere karşın yeni yıla alış ağırlıklı bir seyirle giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekorlar kırarak yoluna devam ediyor.

Yeni yıla 115.333 seviyesinden başlayan ve genele yayılan alışlarla yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi dün 118.955 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını kaydetti. BIST 100 endeksinin cari dolar kuruyla 31.350 puan seviyesinde seyrettiğini ve tarihi zirvesi olan 51.070 puandan hayli uzakta olduğunu bildiren analistler, gelecek dönemde endeksin yeni rekorlar kırabileceğini söyledi.

"BIST 100 endeksinde 125.000-130.000 bandı hedef olabilir"

Stratejist Cüneyt Paksoy, yaptığı açıklamada yükselen trend içinde hareket eden BIST 100 endeksinin teknik sebeplerle veya herhangi bir dinamikle gelecek kar satışlarını kritik destekler üzerinde karşılaması durumunda yükselen trend içinde kalmaya devam edeceğini ve yeni rekorlar kırma potansiyelini koruyacağını kaydetti.

Paksoy, global piyasalarda devam eden ve borsaları pozitif etkileyen risk iştahının, yükselen ABD tahvil faizlerine rağmen dolar endeksinin 10 yıllık ortalamaları olan 90-91 bandına geri çekilmesi ile özellikle gelişen piyasalarda kur baskısının hafiflemesinin ve Zeytin Dalı Harekatı'nın kısa süreli ve başarılı şekilde biteceği beklentisinin BIST 100 endeksinin yükselişinde etkili olduğunu dile getirdi.

BIST 100 endeksinin kısa vadede gelecek kar satışlarını 21 günlük üssel ortalamalarını da içinde barındıran 114.000-117.000 puan bandında karşılaması durumunda ilk etapta 120.000-123.000 puan bandının hedef olacağını belirten Paksoy, bu seviyelerin üzerine kalıcılık sağlaması durumunda ise yeni hedef bölgenin 125.000-130.000 puan seviyeleri olacağını ifade etti.

Paksoy, önümüzdeki dönemde, hem dış piyasalardan hem de harekat bölgesinden gelecek haber akışı ile özellikle ABD-AB ve Rusya'dan gelecek haber akışının dikkatle takip edileceğini belirterek," Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Ekonomi yönetiminin proaktif yönetim anlayışı, pozitif algı yönlendirmesi ve gerektiğinde gerekli adımları atma kararlılığı piyasaların pozitif kalabilmesi için oldukça önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"BIST 100 endeksinde en kritik seviye 115.000 puan"

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan da, küresel ölçüde risk iştahının yüksek seyrederken, geçtiğimiz haftalarda yurt içinde dalgalı bir görünüm oluşmasına neden olan jeopolitik risklerin Zeytin Dalı Harekatı'na rağmen etkisinin azaldığını söyledi.

Doğan, bu duruma şuana kadar uluslararası toplumun önemli aktörlerinden harekat için önemli bir tepki gelmemesinin ve bazı müttefiklerden Türkiye'nin tezlerini destekleyici mesajlar gelmesinin etkili olduğunu kaydetti.

Başlayan sınır ötesi operasyona rağmen BIST 100 endeksinin yeni rekorlar kırmasını sağlayan bu atmosferin devamı için küresel ölçüde risk iştahının yüksek seyretmeye devam etmesinin gerektiğini belirten Doğan şunları kaydetti:

"Bu nedenle bizim piyasalarımız ile birlikte başta her gün yeni rekorlar kıran ABD endeksleri olmak üzere yurt dışı endeksleri de yakından takip etmek gerekiyor. Teknik açıdan baktığımızda ise BIST 100 endeksinde en kritik seviyenin 115.000 olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece gün içi geri çekilmeler zirve yürüyüşünü olumsuz etkilemeyecektir.115.000 altında ise sert bir düzeltme sürecine geçilebilir. Endeks için yıl sonu hedefimiz ise 135.000 puan seviyeleridir. Hafta boyunca operasyonun ilerleyişi hakkında gelecek bilgilerin de piyasalarımız üzerinde anlık etkileri olabileceği, gün içi dalga boylarının zaman zaman önceki haftalarda olduğu gibi 3.000- 4.000 puan civarına ulaşabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır."

"İlk çeyrekte 120.000-125.000 puan hedefimizi koruyoruz"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı öncesinde de BIST 100 endeksinin olumlu bir seyir içerisinde olduğunu ve 114.000 puanın üzerinde tutunduğunu kaydetti.

Turşucu, harekat öncesinde tedirginliğin ortadan kalktığını ve rahatlama rallisinin oluştuğunu, global borsalarda da önemli yükselişlerin olduğu bir süreçte olunduğunu belirterek, borsa harekat konusundaki tedirginliğin kalkmasıyla birlikte global ralliye iştirak ettiğini bildirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde 120.000-125.000 puan hedeflerimi koruduklarını belirten Turşucu," Yükselişte 120.500 seviyesi direnç olabilir. Endeksin öncelikle 118.300 seviyesi üzerine yerleşmesi lazım. Bunu başarabilirse 120.500'e gidebiliriz. Düşüşte ise 114.500-115.000 bölgesi kritik destek noktamız." değerlendirmesinde bulundu.