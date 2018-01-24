Borsada yeni rekor

24 Ocak 2018

Yeni yıla 115.734 seviyesinden başlayan ve genele yayılan alımlarla yukarı yönlü hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün, Türk lirası varlıklara artan ilgiden bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 119.265 puana çıktı ve tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar/TL'de ise aşağı yönlü bir hareket izleniyor. Gün içinde 3.75-3.77 aralığında hareket eden kur saat 14:30'da önceki kapanışa göre yüzde 0,30 kayıpla 3.7565'den işlem gördü.

Analistler, dünya borsalarındaki pozitif hava, dolar endeksindeki zayıf seyir ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin tedirginliklerin azalmasının Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi artırdığını belirtiyor.

Dolar endeksi üç yılın dip seviyesinde