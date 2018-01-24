Dolar endeksi üç yılın dip seviyesinde

24 Ocak 2018

dunya.com

ABD Dolar endeksi, faiz hareketine ters şekilde düşüş devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,62 seviyesinde bulunurken, ABD Dolar endeksi 89,65 seviyesine kadar indi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) gibi büyük merkez bankalarının parasal teşvikleri azalacakları yönündeki beklentiler, dolarda faiz

avantajının zayıflamasına yol açıyor. Bunun sonucunda dolar, gelişmiş ülke paraları karşısında değer kaybediyor.

Dolar endeksi son üç senedir ilk defa 90 seviyesinin altına geriledi. Bu sabah saat 10:07 itibariyle dolar endeksi 89,73 seviyesinde bulunuyor.

Böylece doların dış ticaret hacmi ağırlıklı sepet kur karşısında son bir senedeki değer kaybı yüzde 10’u aştı.

Euro/dolar 1,23'ü geçti

Dolardaki nispeten zayıf seyir ve AB’deki siyasi belirsizliklerin azalmasıyla euro/dolar da yükseliyor. Parite dün 1.2255’te başladıktan sonra gün içinde yataya yakın seyir izledi. Gece 1.23’ün üstüne çıkan parite bu sabah 1.2315 civarında işlem geçiyor.

Sterlin, 'Brexit öncesine' döndü

Dolardaki zayıflamanın yanı sıra İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine dair iyileşen beklentilerle sterlin de toparlanıyor. Sterlin, dolar paritesi 1.40 seviyesinin üzerine çıkarak 2016’daki referandum öncesindeki seviyelere geri döndü.

Yen, 1 ayda yüzde 2,3 değerlendi

Dolar, Japon yeni karşısında dört ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar bugün 110.06 yene kadar gerileyerek 15 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra kayıplarını artırarak yüzde 0.4 ekside 109.85 yenden işlem görüyor. Böylece yenin dolar karşısında ay başından bu yana elde ettiği kazanımlar yüzde 2.3'ü bulurken, analistler bu spekülasyonun yene destek vermeyi sürdürdüğüne dikkat çekiyorlar.

TL'ye de yansıdı

TL ise jeopolitik risklere dair algıların olumlu seyretmesiyle istikrarlı seyrediyor. Dün sabah 3.7800 seviyesinde başlayan kur, öğleden sonra 3.80’i test etse de daha sonra geri geldi. Kur bu sabah 3.77’de işlem görüyor.

Dolardaki kayıp altın fiyatlarını yükseltti