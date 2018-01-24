Dolardaki kayıp altın fiyatlarını yükseltti

24 Ocak 2018

Altın fiyatları, dolar endeksinin üç yılın dip seviyesini görmesine paralel olarak geçen hafta çıktığı dört ayın zirve seviyesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı düne kıyasla yatay seyrederek 1,343 dolarda bulunuyor.

Buna paralel olarak altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,9 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, 162,4 liradan günü tamamlamıştı.

Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.089 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 1.343 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi üç yılın dip seviyesinde

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda değer kaybeden doların, altın fiyatlarını olumlu etkilediğini kaydetti.

ABD'de yaşanan siyasi belirsizliklerin doların değer kaybetmesine neden olduğunu belirten Memiş, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan gerileme altın fiyatlarını şimdilik olumlu yönde etkiliyor. Ancak bu görünümün sürmesi için altının ons fiyatının, 1.335 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, Davos'ta gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) dün başladığını ifade ederek, buradan gelecek açıklamaların da piyasalar için önemli olduğunu kaydetti.

Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasaları olumsuz yönde etkilemediğini belirten Memiş, "Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi verilerini takip edeceğiz. Altının gram fiyatının 162-163 lira aralığında işlemler gerçekleştirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.