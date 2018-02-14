Borsalarda ikinci satış dalgası martta gelebilir

14 Şubat 2018

Evrim KÜÇÜK

Wall Street’in büyük fonları mart ayında borsalarda yeni bir dalgalanma bekliyor. Geçen hafta yaşanan yüzde 10’luk düşüşün ardından bu hafta borsalar yaralarını sarıyormuş gibi dursa da analistler, “Piyasalarda hızlı bir düşüş yaşandıktan sonra genellikle buna tepki olarak önce bir toparlanma görülür sonrasında ise düşüşlerin ikinci turu yaşanır” uyarısını yapıyor. Dünyanın en büyük hedge fonlarından Bridgestone ve AMP Capital, Fed’in 9 Mart’ta yapılacak toplantısı öncesinde hisse senedine yatırım için ‘dikkatli’ olunması gerektiğinin altını çiziyor. 120 milyar dolarlık fonu yöneten AMP Capital’in Dinamik Piyasalar Başkanı Nader Naeimi, geçen yıl varlıklarının yüzde 30’unu nakite çevirdiğini ve düşüşün ikinci ayağını da alım için fırsat gördüğünü anlattı. Bridgestone’un CEO’su Bob Prince da borsa fonlarından büyük çıkışların yaşanmasına yol açan geçtiğimiz haftaki türbülansın devam edeceğini belirterek, “Piyasalarda uzun zamandır bir rahatlık yaşanıyordu. Bu nedenle, sarsıntının birkaç gün içinde atlatılabileceğini sanmıyoruz. Daha büyük bir sarsıntı yaklaşıyor olabilir” tahmininde bulundu.

Dünya borsaları sarsıntılı geçirdiği geçtiğimiz haftanın ardından hala toparlanma çabası içinde. Önceki gün Amerikan borsalarındaki yükseliş dün Asya ve gelişmekte olan ülkelerde alımları tetikledi. Risk iştahı artmış gözüken yatırımcılar borsaya geri gelmeye çalışıyor ancak uzmanlar parasını yeniden hisse senedi piyasalarına yatırmak isteylenleri biraz daha beklemeleri konusunda uyarıyor. Çünkü bazı analistlere göre borsalar mart ayında ikinci bir satış dalgası ile karşı karşıya kalabilir.

Wall Street, yüzde 10’u aşan düzeltmeden sonra yaralarını sarmaya çalışıyor. Düşüşün sadece bir düzeltme mi olduğu, derinleşip derinleşmeyeceği sorusuna yanıt aranıyor. Ancak uzmanlar Amerikan endekslerde bu hafta yaşanan yükselişten ikna olmuş gözükmüyor. AMP Capital’in Dinamik Piyasalar Başkanı Nader Naeimi, borsa yatırımcısının bir sonraki adımını daha dikkatli atması gerektiği uyarısında bulunuyor. 120 milyar dolarlık fon yöneten Naeimi, “Piyasalarda hızlı bir düşüş yaşandıktan sonra genellikle buna tepki olarak önce bir toparlanma görülür sonrasında ise düşüşlerin ikinci turu yaşanır” diyerek mart ayında yeni bir satış dalgası yaşanabileceğini söyledi.

ABD piyasaları tam istihdama yaklaştı, faiz artışı 4’ü bulabilir

Credit Suisse’nin ABD ekonomistleri, ABD Kongresi’nde sağlanan bütçe anlaşması sonrasında Fed’in 2018 yılında kısa vadeli borçlanma maliyetlerini 4 kez artırmasını beklediklerini bildirdiler. Credit Suisse, daha önce yaptığı açıklamada 3 artırım beklediğini ifade etmişti. Ekonomistler yazdıkları araştırma notunda, “FOMC, Aralık ayında Kongre’den geçen vergi reform yasası ışığında 2018 için büyüme tahminlerini yükseltti ve Mart toplantısında büyüme tahminlerinde yeni bir yukarı yönlü revizyon yapmasını bekliyoruz. Ekonominin tam istimdama yakın veya üzerinde olduğu ortamda ihtiyatlı risk yönetimi Fed’in büyük pozitif talep şoklarına yanıt olarak sıkılaştırmayı hızlandırması gerektiğine işaret ediyor” ifadelerine yer verdi.

Düşüşün ikinci ayağı alım için fırsat

Naeimi, Fed’in 9 Mart’taki toplantısı öncesinde borsalardaki oynaklığın artabileceğini belirterek, borsada oluşacak alım fırsatlarını değerlendirmek için bu ikinci satış dalgasının beklenmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl varlıklarının yüzde 30’unu nakite çevirdiğini aktaran Naeimi, düşüşün ikinci ayağında alım için harekete geçmenin daha doğru olacağını ifade etti.

Bridgestone: Daha büyük bir sarsıntı yaklaşıyor olabilir.

Benzer bir uyarı dünyanın en büyük hedge fonlarından Bridgeston’dan da geldi. Fon, dünyanın yıllarca süren ultra ucuz para politikalarının ardından daha yüksek faiz oranlarına adepte olmaya çalıştığı ortamda piyasaların yeni bir ‘volatilite’ dönemine girdiğini belirtti. Bridgestone’un CEO’su Bob Prince, borsa fonlarından büyük çıkışların yaşanmasına yol açan geçtiğimiz haftaki türbülansın devam edeceğini söyledi. “Piyasalarda uzun zamandır bir rahatlık yaşanıyordu. Bu nedenle, sarsıntının birkaç gün içinde atlatılabileceğini sanmıyoruz” şeklinde konuşan Prince, ‘daha büyük bir sarsıntı yaklaşıyor olabilir’ uyarısı yaptı. Prince, kurucu Ray Dalio ile birlikte 160 milyar dolarlık Bridgestone fonunu yönetiyor.

Geçtiğimiz günlerde Goldman Sachs tarafından hazırlanan bir raporda da düzeltmenin devam edebileceği sinyali verilmişti.

Boğa piyasaları içinde yaşanan bir düzeltme hareketinin 4 ayda ortalama yüzde 13 düşüş ile sonuçlandığını ve piyasaların toparlanmasının 4 ayı bulduğunu belirten Goldman, ancak endeksin yüzde 20’den fazla düşerek ‘ayı piyasasına’ girmesi halinde sıkıntının neredeyse 2 yıl sürebileceğine dikkat çekmişti.

Ters görüş ise Morgan Stanley’den geldi. 2018 yılında piyasalarda volatiletenin artacağını önceden gören isimlerden olan Morgan Stanley’in ABD hisse senetleri stratejisti Michael Wilson, düzeltmenin tamamlandığını ve şimdi hisse senetlerinde alım yapma zamanı olduğuna inanıyor.

