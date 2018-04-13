Boston Fed Başkanı: Amerikan ekonomisinin görünümü iyimser

13 Nisan 2018

ABD Merkez Bankası (Fed) Boston Şubesi Başkanı Eric Rosengren, Amerikan ekonomisinin görünümünün iyimser olduğunu ancak önemli risklerin de bulunduğunu söyledi.

Rosengren, Boston'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin genel görünümü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şahsi ekonomik öngörüsünün oldukça olumlu olduğunu dile getiren Rosengren, ABD'de çok güçlü seyreden ekonomik büyümeye, istihdam artışına, düşen işsizliğe ve enflasyon oranının Fed'in yüzde 2'lik hedefine yaklaştığına işaret etti.

Rosengren, ABD'nin ticari ilişkilerinde önemli kesinti olmasını beklemediğini, bu alanda risklerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik görünümde uzun vadeli riskler hakkında da değerlendirmede bulunan Rosengren, halihazırdaki mali ve parasal politikaların bir şok veya gerileme dönemi karşısında çalışma kabiliyetlerinin sorgulanması gerektiğine dikkati çekti.

Rosengren, ekonomik görünümün olumlu olduğunu ancak kısa ve uzun dönemde yaşanabilecek sorunlara uyum sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA