Bu hafta yatırım araçları arasında en fazla kaybettiren borsa oldu

08 Haziran 2018

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,32, dolar yüzde 2,01, altın da yüzde 1,68 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 100.510,30, en düşük ise 95.126,49 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,32'lik azalışla 95.875,71 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,68 azalarak 187,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,72 düşüşle 1.256,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 313,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 308,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,01 değer kaybederek 4,4910 liraya, euro da yüzde 1,25 azalışla 5,2830 liraya geriledi.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,70 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,23 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile fon sepeti fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,33 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA