Bullard: Fed yine faiz artıracak

ABD'de banka iflasları Fed'in Faiz artırım hızı ve faize yönelik temkinli yaklaşmasına neden oldu. St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de regülatörlerin hızlı reaksiyon gösterdiğini ve bankacılık krizinin yatışmasıyla birlikte Fed'in faizleri beklenenden daha fazla artırmaya ihtiyaç duyacağını açıkladı.

Bullard, 2023 yılı sonu için faizin yüzde 5,75'e yükselebileceğini belirtti.