Bulls Girişim geri alıma devam etti: 162 bin pay daha aldı

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Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS), devam eden pay geri alım programı kapsamında yeni işlem gerçekleştirdi. Şirket, 10 Ağustos 2026 tarihindeki alımlarla geri alınan toplam pay miktarını 1 milyon adedin üzerine çıkardı.

Şirketin elindeki pay sayısı 1 milyonu geçti

Şirketin açıklamasına göre 10 Ağustos'ta 36,88 TL ile 37,00 TL arasındaki fiyatlardan toplam 162 bin 596 adet BULGS payı geri alındı.

Son işlemle birlikte Bulls Girişim'in sahip olduğu BULGS paylarının toplamı 1 milyon 30 bin 325 adede ulaştı. Bu payların şirket sermayesindeki oranı yüzde 0,38 olarak açıklandı.

Bulls Girişim, 7 Ağustos'ta gerçekleştirdiği işlemlerin ardından 867 bin 729 adet paya sahip bulunuyordu.

Pay geri alım programı, şirket yönetim kurulunun 24 Mart 2025 tarihli kararı kapsamında yürütülüyor. Programın 24 Mart 2028'e kadar devam etmesi planlanıyor.

Program kapsamında geri alınabilecek azami pay miktarı nominal 10 milyon TL olarak belirlenirken, geri alımlar için ayrılan toplam fon 200 milyon TL seviyesinde bulunuyor.